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Главная » Страна » Самый большой "Паспортный сервис" в Украине скоро откроют в Киеве

Самый большой "Паспортный сервис" в Украине скоро откроют в Киеве

Самый большой "Паспортный сервис" в Украине скоро откроют в Киеве
Фото: Николай Лазаренко / пресс-служба АП

В день он сможет принимать более 1500 человек

03.08.17 742
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В Киеве 12 августа откроют самый большой в Украине "Паспортный сервис" по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт. Об этом сообщает пресс-служба ГП "Документ".

Сервисный центр заработает в Киеве на третьем этаже универмага "Украина", который находится на площади Победы.

"Новый столичный Центр станет 26-м в сети "Паспортного сервиса". Его площадь составляет 1400 квадратных метров. Сейчас идет ремонт помещения и устанавливаемого оборудования. Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций", – говорится в сообщении.

Получить готовые документы граждане смогут в 9 окошках выдачи. Планируется, что новый центр, который будет функционировать по принципу открытого пространства, в день сможет принять более 1500 человек.

Ранее сообщалось, что Государственная миграционная служба Украины предупреждала граждан об участившихся случаях мошенничества с оформлением загранпаспортов. Сейчас продолжается аномально повышенный спрос на оформление заграничных паспортов. Это связано с отпускным сезоном и введением безвизового режима Европейским Союзом для Украины. По данным ГМС, с начала года оформлено более 1 млн 800 тыс. загранпаспортов, ежедневно оформляется более 20 тыс. документов.

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