Верховной Раде предлагают наказывать тюрьмой россиян за незаконное пересечение границы с Украиной

Лишать свободы хотят на срок от 3 до 5 лет

Верховной Раде предлагают криминализировать незаконное пересечение границы россиянами или другими гражданами в интересах РФ. Соответствующий законопроект №7017 подали на рассмотрение парламента представитель президента в парламенте Ирина Луценко и председатель фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов.

Они предлагают ввести наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за незаконное пересечение госграницы Украины гражданами страны-агрессора или в ее интересах. В частности, речь идет о попадании на территорию Украины вне пунктов пропуска, без необходимых документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

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Если такое нарушение совершили повторно или группа лиц, ответственность ужесточается - лишение свободы от 3 до 5 лет.

Самое суровое наказание предусматривается за описанное нарушение с применением оружия - лишение свободы до 8 лет.

В пояснительной записке значится, что сейчас украинское законодательство предусматривает за незаконное пересечение госграницы только административную ответственность: 1700-3400 грн штрафа или админарест до 15 суток, а в случае нарушения группой или повторно в течение года - штраф от 3400 до 8500 грн.