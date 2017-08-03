В зоне АТО без изменений, - штаб

В зоне АТО в течение дня не отмечалось тенденций к обострению обстановки. По своей традиционной тактике, боевики днем осуществляют до 10 обстрелов украинских позиций, преимущественно, из легкого вооружения. Основная активность бандформирований обычно фиксируется после 18 часов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, сегодня с полуночи и до 18 часов на луганском направлении преступники из стрелкового оружия открывали огонь по украинским укреплениям на подступах к Новоалександровке. А по опорным пунктам в Крымском и Новотошковском били вражеские гранатометы.

На мариупольском направлении около 14 часов противник выпустил 8 мин калибра 82 миллиметра неподалеку Павлополь.

На донецком направлении преступники из гранатомета обстреляли шахту Бутовку.

В ответ на провокации силы АТО оперативно открывали огонь.