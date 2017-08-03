Украинского депутата шесть часов допрашивала прокуратура Милана

Прокуратура Милана допросила народного депутата Украины от Блока Петра Порошенка Андрея Антоныщака. Об этом парламентарий написал в Facebook.

Антоныщака допрашивали по делу украинского военного Виталия Маркива.

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Народный депутат Антоныщак является координатором батальона им. генерала Сергея Кульчицкого

Напомним, 30 июня 2017 года в Италии задержали заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого старшего сержанта Виталия Маркива. Его подозревают в причастности к убийству итальянского фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского партнера Андрея Миронова вблизи Славянска в мае 2014 года.

Аргументы защиты сводятся к тому, что украинец находился на месте происшествия как солдат и не мог принимать решений о том или ином военном действии. Также адвокат отметил, что из материалов дела нельзя оценить, на каком расстоянии от иностранных журналистов находился Маркив. Кроме того, согласно документам Нацгвардии, в подразделении не было минометов.