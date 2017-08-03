Тука: Жители Донбасса так и остались для "поребриков" "хохлами"

Беженцы из Луганской и Донецкой областей не могут интегрироваться в российское общество

Жители Донбасса, которые в результате боевых действий выехали в Россию, не могут интегрироваться в российское общество. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Никакой программы по интеграции этих людей не существует в Российской Федерации. Вместо того возникла программа по репатриации. Для меня это означает, что все эти странные разговоры о едином "русском мире" это ничто иное, чем пустая болтовня, потому что даже жители Донбасса как были для "поребриков" "хохлами", так и остались, они не интегрируются в общероссийское общество - они чужие", - заявил Тука.

По его мнению, Россия намерена репатриировать людей на территорию, где сама проводит политику выжженной пустыни.

"В эту среду пытаться каким-то образом на добровольных началах вернуть беженцев - это вытеснить", - добавил Тука.

Напомним, в России выделят 654 тыс. рублей на программу "Репатриация беженцев в Донбасс". Первый грант президента для реализации этой цели получила организация "Центр развития региона" из Краснодарского края.