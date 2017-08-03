Силы антитеррористической операции в Донбассе на днях сбили беспилотник боевиков, который собирал информацию об украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Украинские военные, которые продолжают удерживать оборону в Приазовье, на днях на высоте около 800 м зафиксировали беспилотный летательный аппарат, который собирал информацию для пророссийских наемников. Украинские армейцы уничтожили БПЛА и не позволили сепаратистам получить какие бы то ни было данные", - говорится в сообщении.