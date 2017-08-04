Боевики продолжают обстреливать силы АТО из гранатометов

Наиболее агрессивные провокации осуществлялись на Донецком направлении

В зоне АТО за прошедшие сутки террористы 21 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр АТО, наиболее агрессивные провокации боевики осуществляли на Донецком направлении.

В частности, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БПМ были обстреляны украинские позиции на шахте Бутовка. Под огонь из гранатометов также попали опорные пункты сил АТО на южных окраинах Авдеевки и вблизи поселка Луганское.

На Луганском направлении террористы применяли стрелковое оружие и гранатометы неподалеку Новоалександровки, Станицы Луганской и Новотошковского.

На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов террористы обстреляли украинские укрепления в Водяном.

Напомним, в луганском парке "Дружбы народов" взорвали памятник боевикам.