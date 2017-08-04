Вирус Коксаки Украине не угрожает, - Минздрав

Эпидемиологическая ситуация с заболеванием вирусом Коксаки в Украине остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"На сегодняшний день данных об ухудшении эпидситуации в отношении вируса Коксаки в Украине нет. Относительно ситуации в Турции мы сейчас выясняем через Всемирную организацию здравоохранения", - говорится в сообщении.

В МОЗ предупредили, что вирус Коксаки распространяется через грязные руки и при контакте с больным. Поэтому медики рекомендуют соблюдать личную гигиену и тщательно мыть руки.

В ведомстве заверили: возможные осложнения после Коксаки редкие. Однако лечение будет назначено симптоматическое, ведь специфических лекарств от этого вируса не существует.

Напомним, граждане Украины подхватили опасный вирус Коксаки во время отдыха на одном из курортов Турции.