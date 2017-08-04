В Крыму снова нет топлива

Топливо на полуостров поступает исключительно паромной переправой через Керченский пролив

Ряд АЗС в оккупированном Крыму прекратили продажу бензина и дизтоплива из-за возникшего на полуострове дефицита ресурса.

Об этом сообщил источник в топливной компании, работающей на местном рынке, пишет Оilnews.

По его словам, дефицит топлива обострился в связи со штормом на восточном побережье Черного моря. Топливо на полуостров поступает исключительно паромной переправой через Керченский пролив. По прогнозам, шторм продержится до понедельника (7 августа).

Ранее сообщалось, что российская Транснефть приостановила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийска из-за шторма.

По данным Консалтинговой группы А-95, до аннексии АР Крым Россией, наличные продажи бензина в регионе составляли 229 тыс. т, ДТ – 238 тыс. т (2013 год).

Напомним, Путин решил, что крымчане больше ничего не должны украинским банкам.