Сегодня, 4 августа, с утра на пяти столичных пляжах вывесили зеленый флаг, означающий, что купание в водоемах в этих местах вполне безопасно. На пляже “Чорторий”, где до недавнего времени тоже было разрешено купание, повесили желтый флаг - купание не рекомендовано.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы КП "Плесо" в Facebook.
Согласно сообщению, 4 августа изменены статусы 6-ти пляжей.
Зеленый флаг вывешен на пляжах:
-
Детский;
-
Венеция;
-
Молодежный;
-
Золотой;
-
Предместная Слободка.
Купаться на вышеуказанных пляжах безопасно.
Напомним, в Киеве временно запретили проводить продовольственные ярмарки.