Концерт Лободы нужно отменить во имя нравственности, - глава Одесской ОГА

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов призвал отменить выступление певицы Светланы Лободы на Дне города.

Об этом он написал в Facebook.

"Я всегда выступал и выступаю за диктатуру Закона и верховенство права. Нет ни одного юридического повода запрещать концерт Лободы в Одессе. Есть только нравственная позиция. Позиция по отношению к Украине, тем, кто на войне и тем, кто в плену, кто уже не живет с нами, к их детям, женам, мужьям и родителям", — написал он.

Степанов также сравнил позицию Лободы с позицией Анастасии Приходько и Андрея Макаревича. У последних, по его словам, "есть честь, которую они не меняют на деньги... И Лобода. Выступления в Кремле, концерты на Первом канале России, раздача премий на РУ-ТВ, выступления на свадьбах и вечеринках российских олигархов. Деньги оказались превыше Украины", — подчеркнул чиновник.

"И я знаю точно, что в Украине есть достойные артисты. Их много. Выступления которых украсили бы праздник ко Дню нашего города. Пусть наш город будет символом национального сплочения. Одесса — жемчужина! Обращаюсь к организаторам концерта- давайте поддержим прекрасный статус нашего города!" — резюмировал Степанов.

Напомним, концерт Лободы в Одессе запланирован на 3 сентября.