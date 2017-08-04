НАБУ начнет работу в Одессе без руководителя

В Одессе территориальное управление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) откроется без руководителя, его еще не смогли отобрать. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга в Одессе.

Пока ведомство будет работать без руководителя, его обязанности будет исполнять заместитель.

"Руководителя территориального управления у нас не получилось отобрать, ни с первой, ни со второй, ни с третьей, ни с четвертой попытки", - заявил Сытник.

"И поэтому мы решили немного нарушить нашу традицию и открыть территориальное управление, не имея сейчас, фактически руководителя, а имея только заместителя руководителя территориального управления, потому что мы чувствуем, что потребность открытия этого управления назрела и есть целый ряд дел, касающихся Одесского региона, они сейчас в стадии активного расследования. И без оперативной поддержки здесь, эти дела так быстро не будут направлены в суд, как этого бы хотелось", - отметил Сытник.

Напомним, коррупционный рынок Украины оценивается в 85 млрд грн.