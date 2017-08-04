Насалик сказал, когда Украина сможет отказаться от антрацита

К концу 2018 года удастся заместить около 6 млн т антрацита

Министерство энергетики и угольной промышленности разработало четкий график перевода энергоблоков на газовую группу угля, который позволит к концу 2019 года отказаться от использования угля антрацитовой группы. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает пресс-служба министерства.

Согласно графику к концу 2018 года удастся заместить около 6 млн т антрацита.

"Наша задача – не диверсифицировать поставки антрацита, а осуществить его замещение", – сказал министр.

Насалик также рассказал о мерах по переводу котлоагрегатов с антрацитового на газовый уголь. В частности с 2016 года реализуется пилотный проект перевода энергоблоков № 2 и № 5 Змиевской ТЭС, входящей в компанию Центрэнерго, на газовую группу угля. В мае этого года энергоблок № 2 включен в сеть для выполнения пусконаладочных работ, реконструкция энергоблока № 5 продолжается.

Кроме того, по словам министра, стоит задача по увеличению собственной добычи угля на 10 млн т, что позволит полностью отказаться от импорта и обеспечить тепловую генерацию отечественным углем.

"Реальный сектор, который может обеспечить дополнительный объем добычи угля – это государственные шахты", – сказал Насалик.

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Он сообщил, что выделенные в этом году 300 млн грн позволили запустить новые лавы, суммарная добыча из которых составляет около 5 тыс. т угля в сутки.

Также Насалик напомнил, что в 2017 году впервые за 25 лет была снижена оптовая рыночная цена электроэнергии, увеличена доля атомной генерации в балансе электрической энергии.