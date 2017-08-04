Раздольненский "суд" аннексированного Крыма вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху: 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тыс. руб..
Об этом 4 августа сообщает "Крым.Реалии".
1 августа на заседании по делу Балуха состоялись прения сторон. Его обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.
Подсудимый отметил политический характер обвинений.
В начале заседания прокурор запросил для Балуха 5 лет и 1 месяц колонии общего режима.
Напомним, ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке его дома были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.