На учениях в Киевской области погиб военный, пятеро травмированы

На одном из военных полигонов Киевской области в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще 5 военных получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Несчастный случай произошел сегодня, 4 августа, около 11:00 во время проведения боевых стрельб.
Раненым была оказана неотложная медицинская помощь, они эвакуированы в медицинское учреждение.
На месте происшествия работает комиссия и представители правоохранительных органов для установления причины и обстоятельств чрезвычайной ситуации.