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Главная » Страна » На учениях в Киевской области погиб военный, пятеро травмированы

На учениях в Киевской области погиб военный, пятеро травмированы

На учениях в Киевской области погиб военный, пятеро травмированы
Иллюстративное фото

Несчастный случай произошел во время проведения боевых стрельб

04.08.17 289
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На одном из военных полигонов Киевской области в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще 5 военных получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Несчастный случай произошел сегодня, 4 августа, около 11:00 во время проведения боевых стрельб.

Раненым была оказана неотложная медицинская помощь, они эвакуированы в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает комиссия и представители правоохранительных органов для установления причины и обстоятельств чрезвычайной ситуации.

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