На учениях в Киевской области погиб военный, пятеро травмированы

Несчастный случай произошел во время проведения боевых стрельб

На одном из военных полигонов Киевской области в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще 5 военных получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Несчастный случай произошел сегодня, 4 августа, около 11:00 во время проведения боевых стрельб.

Раненым была оказана неотложная медицинская помощь, они эвакуированы в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает комиссия и представители правоохранительных органов для установления причины и обстоятельств чрезвычайной ситуации.