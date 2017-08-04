Суд наложил арест на "вертолетную площадку Януковича"

Апелляционный суд Киева по представлению ГПУ наложил арест на так называемую "вертолетную площадку Януковича".
Как сообщает в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, решением суда запрещено пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки (площадью более 2 га) и расположенные на этих участках объекты недвижимости.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Черновецкий назвал Луценко мстительным негодяем
Владельцем "вертолетной площадки Януковича" является ООО "Амадеус Ко".
Имущество передано на ответственное хранение ГП "Финансирование инфраструктурных проектов".
Напомним, Луценко оценил сумму арестованного имущества Клименко в 6 млрд грн.