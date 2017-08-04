МВФ разработал рекомендации для ГФС

Международный валютный фонд разработал рекомендации к реформе Государственной фискальной службы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
ГФС планируют реорганизовать в единое юридическое лицо, обновить служебный состав и сократить его, а также автоматизировать администрирование налогов.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГФС останется под крылом Минфина, - Гройсман
В МВФ отмечают, что новый состав ГФС должен быть более профессиональным, лучше оплачиваемым, что позволит снизить коррупцию.
При этом в МВФ отметили прогресс в реформах, который касается компенсации НДС, но все же указали, что общий результат тормозит коррупция.
Напомним, Украина начинает возвращать кредиты МВФ.