С начала года в зоне АТО ранены 282 мирных жителя, – Хаг

В зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе с 2017 года пострадали 282 мирных жителя. Об этом сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Алексндр Хаг, передает РБК-Украина.

"Каждую неделю растет число гражданских лиц, которые получают ранения и гибнут. Количество, подтвержденных СММ, жертв среди гражданского населения в этом году составляет 341 человек: 59 погибших и 282 получили ранения", – сказал Хаг.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала 20% снижение обстрелов в зоне АТО на прошлой неделе. При этом участилось использование запрещенной минскими соглашениями артиллерийской техники.