В новом сезоне международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days организаторы заявили о важном проекте - коллаборации с каналом о моде и стиле HDFASHION&LifeStyle.

Казбек Бектурсунов, Президент LMG Group:

“С этого сезона Mercedes-Benz Kiev Fashion Days мы принципиально поднимаем планку в работе дизайнеров в таком важном аспекте сегодняшней моды, как видео подача показа. Видео в современном мире социальных сетей играет важнейшую роль и мы поведем всю индустрию моды Украины на кардинально новый уровень. Я очень рад нашему новому ключевому партнёру в этом сезоне - телеканалу HDFashion&Lifestyle.”

Телеканал HDFASHION&LifeStyle был основан в 2013 году. За это время он стал первым в Украине телеканалом, который освещает все аспекты модной и стильной жизни: подиумные шоу и закулисье мира моды, красота и предметы роскоши, арт и дизайн, спорт и культура, гастрономия и путешествия.

Валид Арфуш, CEO HDFASHION&LifeStyle:

«На мой взгляд, это хороший старт. Старт нового модного телевизионного сезона, а именно — сотрудничество с MBKFD в 2017 году. Мы очень рады, что участвуем в развитии украинских молодых и талантливых дизайнеров, поэтому мне приятно освещать MBKFD и транслировать показы и бэкстейджи на телеканале HDFASHION&LifeStyle. Вдвойне приятно, когда это видео произведено моей профессиональной командой. Думаю, это станет хорошей традицией для нашей модной среды.»

Первопроходцами в видео production в индустрии моды были такие Дома моды, как CHANEL, LOUIS VUITTON, BALENCIAGA. Карл Лагерфельд до сегодняшнего дня продолжает снимать ролики, в которых рассказывает истории вдохновения легендарной Коко от путешествий или случайных встреч. Фантазии сценаристов и постановщиков практически нет предела. Через видео они создают вокруг зрителя иной, волшебный мир, в котором оживает сказка.

Дизайнеры все чаще обращаются к именитым режиссерам, чтобы создать уникальные материалы о своих брендах. Видео это уже не только рекламный ролик. Интересно снимать как мини-фильмы, так и полнометражные. С динамичным сюжетом, детальным сценарием, образами и эмоциональным посылом. Видео контент вызывает больший интерес и помогает ярче воспринимать информацию.

Тенденции снимать видео о моде существуют уже достаточно много времени, и теперь, благодаря коллаборации Mercedes-Benz Kiev Fashion Days и канала HDFASHION&LifeStyle, они становятся доступными в Украине. Индустрия моды сможет выйти на более высокий уровень, и заявлять о себе с совершенно нового ракурса.

Результатом сотрудничества Mercedes-Benz Kiev Fashion Days и канала HDFASHION&LifeStyle станет полноценный фильм о неделе моды, закулисье и дизайнерах. В нем покажут все тонкости процесса создания и проведения недели моды, познакомят с гостями и дизайнерами.

Официальный сайт HDFASHION&LifeStyle: hdfashion.tv

Facebook: @HDFASHION.LIFESTYLE

Instagram: @hdfashion_official

Официальный сайт MBKFD: mbfwkiev.com

Facebook: @MercedesBenzFashionWeekKiev

Instagram: @mbfwkiev