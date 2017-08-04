Луценко просит уволить Балчуна, - СМИ

Против сотрудников Укрзализныци открыто 90 уголовных дел

Генпрокурор Юрий Луценко просит премьер-министра Владимира Гройсмана не продлевать контракт с главой Укрзализныци Войцехом Балчуном. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на обращение генпрокурора от 2 августа.

В нем Луценко указывает, что прокуратура и другие органы расследуют около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Укрзализныци.

В частности, ГПУ расследует присвоения служащими Укрзализныци в 2015-2017 годах государственных средств в сумме свыше 150 млн грн путем заключения договоров на приобретение товаров по завышенным ценам и фиктивным договорам.

Также упоминается уголовное производство по факту злоупотребления полномочиями заместителем начальника Департамента локомотивного хозяйства Укрзализныци, который своими действиями нанес ущерб государству в сумме 12,8 млн грн.

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В обращении упоминается, что в конце 2016 прокуратура в Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Укрзализныци, которые завладели государственными средствами на сумму свыше 1,3 млн грн.

В тексте упоминается еще несколько дел, где различным способами фигурируют чиновники Укрзализныци. В частности, есть упоминание о расследовании военной прокуратуры по факту разглашения работниками Укрзализныци сведений, составляющих государственную тайну.

Также указывается, что Укрзализныци проигрывает почти все суды коммерческим структурам (с начала года возмещения составили 22 млн грн).

"Считаю, что такая ситуация на железнодорожном транспорте обусловлена прежде всего ненадлежащим исполнением правления ПАО "Укрзализныця" возложенных обязанностей. Учитывая изложенное считаю нецелесообразным продление контракта с Войцехом Балчуном ", - говорится в обращении Луценко.

Напомним, Балчун был назначен на должность главы "Укрзализныци" по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года.