Минздрав выяснил, какие виды гриппа будут активны осенью и зимой в Украине

В Украине в эпидемиологическом сезоне 2017-2018 будут актуальны три штамма гриппа. Об этом сообщила директор Государственного экспертного центра Минздрава Украины Татьяна Думенко, передает РБК-Украина.

"Во всем мире вакцины для профилактики гриппа каждый год проходят ежегодную замену штаммового состава для текущего года согласно прогнозам и рекомендациям ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения, – ред.). Для 2017-2018 эпидемиологического сезона для нашего полушария ВОЗ определила, что будут актуальны следующие штаммы гриппа: A/Michigan/45/2015 (H1N1), A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2), B/Brisbane/60/2008", – сообщила Думенко.

Ранее сообщалось, что международные организации закупят лекарства для Украины на 5,9 млрд гривен. Лекарства для Украины будут покупать Программа развития ООН, Детский фонд ЮНИСЕФ и британское закупочное агентство Crown Agents.