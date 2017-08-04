Матиос: Укрзализныце передали тысячу вагонов Клименко

Главная военная прокуратура передала Укрзализныце 1000 полувагонов, принадлежащих "Юнисон Групп" - компании, связанной с экс-главой Министерства доходов и сборов Александром Клименко.

Об этом на брифинге сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Украинская правда.

Соответствующее решение о передаче принял Печерский райсуд Киева, а вагоны были задержаны Госпогранслужбой и таможенными органами Украины.

По данным следствия, ежемесячно компания Клименко получала доход в сумме от 10 до 12 млн грн от сдачи в аренду указанных полувагонов, которые почти все являются новыми и срок эксплуатации которых составляет всего 3-4 года.

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"С момента их приобретения в 2013 году и до настоящего времени Клименко, находясь в розыске, получал средства на территории Украины за их эксплуатацию. За это время Клименко получил через доверенных лиц и компанию "Юнисон" прибыль в сумме 400 млн грн", - отметил Матиос.

Он добавил, что средняя рыночная стоимость полувагонов составляет 40 млн долларов.