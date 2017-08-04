В Донбассе обстреляли патруль ОБСЕ

В четверг, 3 августа 2017 года, патруль мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел возле Донецкой фильтровальной станции. Об этом на брифинге сообщил замглавы миссии ОБСЕ Александр Хаг, передает пресс-служба миссии в Twitter.

"3 августа на Донецкой фильтровальной станции наблюдатели СММ и рабочие попали под обстрел из стрелкового оружия, когда пытались установить камеру на крыше. Инцидент 3 августа демонстрирует, что некоторые люди явно не хотят, чтобы СММ могла контролировать данный район в режиме 24/7", - сообщил Хаг.

Напомним, пресс-центр штаба АТО в Facebook сообщил, что по оперативной информации, в ближайшее время боевики готовят ряд террористических актов против представителей ОБСЕ.