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Главная » Страна » Погранслужба: В 2017 году в Украину уже не пустили 10 тыс. иностранцев

Погранслужба: В 2017 году в Украину уже не пустили 10 тыс. иностранцев

Погранслужба: В 2017 году в Украину уже не пустили 10 тыс. иностранцев
Фото: dpsu.gov.ua

Из них – 3 тыс. россиян

04.08.17 104
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С начала года в пропуске в Украину отказано более чем 10 тыс. иностранцев, из которых более 3 тысяч – россияне. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Укринформ.

"С начала года в пропуске в Украину отказано более чем 10 тысяч иностранцев, из которых более 3 тысяч – россияне", – отметил Слободян.

Он также добавил, что только в течение суток сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске 116 лицам, в том числе 20 гражданам России.

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