Суд арестовал дома, авто, землю и винный погреб Добкина

Печерский райсуд Киева арестовал два автомобиля, два дома, земельный участок и винный погреб народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина. Об этом говорится в решении следственного судьи Галины Матийчук, передает Украинская правда.

Согласно ему, досудебное расследование установило, что Добкин в сговоре с сообщниками путем обмана помог третьему лицу присвоить земельные участки площадью почти 78 га в Харькове. Этим он нанес ущерб местной общине на общую сумму 227 млн гривен.

На судебном заседании следователь отметил, что инкриминируемой депутату статьей Уголовного кодекса предусмотрено наказание с конфискацией имущества, а значит, на это имущество необходимо наложить арест, чтобы в дальнейшем иметь возможность исполнить эту норму.

Суд полностью удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и наложил арест на владения Добкина.

В частности, арестованы два жилых дома общей площадью 1 136,9 кв. м, а также винный погреб общей площадью 195,4 кв. м.

Кроме того, арестованы два автомобиля Toyota Land Cruiser 2007 и 2013 годов выпуска и земельный участок площадью 0,0083 га.

Напомним, 15 июля 2017 года Печерский райсуд Киева арестовал народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина и установил залог в размере 50 млн гривен.

В действиях депутата правоохранители видят признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Депутат Рады Вадим Новинский и бывший вице-премьер-министр Борис Колесников внесли залог за Добкина.