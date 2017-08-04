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Главная » Страна » Медведев пообещал выделить оккупированному Крыму почти $1 млрд

Медведев пообещал выделить оккупированному Крыму почти $1 млрд

Медведев пообещал выделить оккупированному Крыму почти $1 млрд
Дмитрий Медведев / Фото из открытых источников

Оккупанты планируют строительство новых и реконструкции действующих инфраструктурных объектов

04.08.17 21
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время визита в оккупированный РФ Крым заявил, что правительство РФ направит 57 млрд рублей ($38 млн долларов по курсу НБУ) на инфраструктурные объекты на полуострове. Об этом сообщает РБК-Украина.

Медведев подписал документы о строительстве новых и реконструкции действующих инфраструктурных объектов в оккупированном Крыму на общую суму не менее 57 млрд рублей.

"Я подписал поручение по расходам бюджета на 2018 год и на период 2019-2020 годов по республике Крым и по городу Севастополю", – сказал российский премьер-министр. В частности, Медведев пообещал направить деньги на строительство и реконструкцию дорог, объектов здравоохранения и образования.

Премьер-министр РФ пообещал также выделить средства на строительство и реконструкцию канализации, электрификацию населенных пунктов в оккупированном Крыму, реконструкцию "Артека", в частности обустройство комплексной системы безопасности.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев сегодня, 4 августа, во временно оккупированном Крыму провел совещание о состоянии и перспективах развития промышленности на полуострове. 

Напомним, в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают оккупацию Крыма и ввели против РФ ряд экономических санкций.

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