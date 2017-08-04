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Порошенко: За два года на "внутреннем фронте" погибли 18 полицейских

Порошенко: За два года на "внутреннем фронте" погибли 18 полицейских
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Сегодня Нацполиция отмечает свой второй День рождения

04.08.17 30
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За два года существования Национальной полиции Украины при непосредственном исполнении своих служебных обязанностей погибли 18 полицейских. Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе торжественных мероприятий по случаю второй годовщины создания Нацполиции Украины, передает 112 Украина.

"Много полицейских подвергается опасности. Нередко, к сожалению, смертельно. Только за два года существования Нацполиции при непосредственном исполнении своих служебных обязанностей погибли 18 полицейских. Не на внешнем фронте, а на внутреннем", - отметил он.

Напомним, 4 августа в Украине отмечают ежегодный День Национальной полиции. Праздник был учрежден указом президента Петра Порошенко от 10 декабря 2015 года. Дата 4 августа объясняется тем, что это день подписания президентом закона Украины "О Национальной полиции".

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