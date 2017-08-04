СМИ: Укртрансгаз может возглавить поляк

Президентом ПАО "Укртрансгаз" могут назначить поляка Павла Станчака. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на источник.
По данным издания, Станчак выдвинут главой Нафтогаза Украины Андреем Коболевым.
"7 августа будет заседание набсовета НАК с повесткой дня об утверждении Станчака. Скорее всего, его утвердят", - сообщил источник.
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Павел Станчак ранее работал в польской государственной нефтегазовой компании PGNiG.
В частности, он занимал руководящие должности в ее структурном подразделении PGNiG Technologie S.A. (польский аналог Укргазэнергосервиса - структурной единицы Укртрансгаза, которая участвует в ремонтах и строительстве энергетической инфраструктуры).
Напомним, 13 марта Нафтогаз Украины уволил с должности президента Укртрансгаз Игоря Прокопива.