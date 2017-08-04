Военная прокуратура рассказала подробности гибели военного во время учений

Выпущенный из миномета снаряд отклонился от цели и попал в окоп с военнослужащими

В военной прокуратуре рассказали подробности гибели одного военнослужащего и ранения его пяти сослуживцев на полигоне в Киевской области во время учебных стрельб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона

Отмечается, что на полигоне в Бориспольском районе Киевской области проводились тактические учения с боевой стрельбой и тренировка по управлению огнем бригадной артиллерийской группы.

"В ходе проведения учений, около 11:00 военнослужащими произведен выстрел из 120-мм миномета 2С12 "Сани". Мина отклонилась от предварительно определенной цели и попала в окоп, где находились военнослужащие", - говорится в сообщении.

По факту ранения и гибели военнослужащих ВСУ военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона в единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).