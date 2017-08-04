Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Военная прокуратура рассказала подробности гибели военного во время учений

Военная прокуратура рассказала подробности гибели военного во время учений

Военная прокуратура рассказала подробности гибели военного во время учений
Фото пресс-службы полка "Азов"

Выпущенный из миномета снаряд отклонился от цели и попал в окоп с военнослужащими

04.08.17 575
000

В военной прокуратуре рассказали подробности гибели одного военнослужащего и ранения его пяти сослуживцев на полигоне в Киевской области во время учебных стрельб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона

Отмечается, что на полигоне в Бориспольском районе Киевской области проводились тактические учения с боевой стрельбой и тренировка по управлению огнем бригадной артиллерийской группы.

"В ходе проведения учений, около 11:00 военнослужащими произведен выстрел из 120-мм миномета 2С12 "Сани". Мина отклонилась от предварительно определенной цели и попала в окоп, где находились военнослужащие", - говорится в сообщении.

По факту ранения и гибели военнослужащих ВСУ военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона в единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
На учениях в Киевской области погиб военный, пятеро травмированыВ Грузии стартовали многонациональные военные учения с участием украинских военныхУкраинские морпехи отправились в Грузию

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3576
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3608
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 955
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 23330
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 6114
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 26204
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 34144
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 2124 / 7420
  2. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 1961 / 34144
  3. Враги так враги. Почему история с укрощением Кремля теперь точно надолго 1856 / 2145
  4. Польская авиакомпания запустила новый рейс из Львова 1766 / 1976
  5. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 1626 / 1861
  6. Wizz Air открывает два новых направления из Киева 1470 / 1655
  7. Смена поколений. Зачем Украине новый стандарт связи 4G и когда его ждать 1443 / 1665
  1. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 23 / 1861
  2. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 23 / 7420
  3. Враги так враги. Почему история с укрощением Кремля теперь точно надолго 14 / 2145
  4. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 14 / 34144
  5. Верховной Раде предлагают наказывать тюрьмой россиян за незаконное пересечение границы с Украиной 9 / 658
  6. Польская авиакомпания запустила новый рейс из Львова 9 / 1976
  7. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 8 / 5074
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.