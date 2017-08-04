Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Порошенко готов привлечь иностранцев к расследованию убийства Шеремета

Порошенко готов привлечь иностранцев к расследованию убийства Шеремета

Порошенко готов привлечь иностранцев к расследованию убийства Шеремета
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Президент ждет предложения по кандидатурам

04.08.17 146
400

Президент Украины Петр Порошенко обещает приложить все усилия по поиску и привлечению к ответственности исполнителей и заказчиков убийства украинского журналиста Павла Шеремета. В том числе он готов привлечь к расследованию зарубежных специалистов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы встречаемся и со следователями, и с родственниками. Мы должны сделать всё для того, чтобы и заказчики, и исполнители были привлечены к ответственности… Мы со своей стороны, я со своей стороны сделаем всё, чтобы убийцы были найдены. Я сказал, что это дело чести. И следователи, и мы это с контроля не снимем", - сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что на встрече с родственниками Шеремета он просил, "чтобы они дали мне предложения по привлечению иностранцев в состав следственной группы".

"Я с удовольствием сделаю всё, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность, а также возможность работы иностранцев в составе (следственной группы, - ред.)", - заверил он.

Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п.5 ст.115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц").

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

4
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Порошенко: За два года на "внутреннем фронте" погибли 18 полицейскихПорошенко: Антироссийские санкции США будут действовать до освобождения украинской землиПорошенко одобрил уголовную ответственность для живодеров

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3576
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3608
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 955
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 23330
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 6114
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 26204
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 34144
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 2124 / 7420
  2. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 1961 / 34144
  3. Враги так враги. Почему история с укрощением Кремля теперь точно надолго 1856 / 2145
  4. Польская авиакомпания запустила новый рейс из Львова 1766 / 1976
  5. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 1626 / 1861
  6. Wizz Air открывает два новых направления из Киева 1470 / 1655
  7. Смена поколений. Зачем Украине новый стандарт связи 4G и когда его ждать 1443 / 1665
  1. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 23 / 1861
  2. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 23 / 7420
  3. Враги так враги. Почему история с укрощением Кремля теперь точно надолго 14 / 2145
  4. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 14 / 34144
  5. Верховной Раде предлагают наказывать тюрьмой россиян за незаконное пересечение границы с Украиной 9 / 658
  6. Польская авиакомпания запустила новый рейс из Львова 9 / 1976
  7. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 8 / 5074
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.