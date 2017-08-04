На параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины военнослужащие Национальной гвардии Украины будут маршировать в новой форме. Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров, передает пресс-служба Нацгвардии.

"Мы разработали новую форму одежды для военнослужащих с учетом мировых трендов. Она более удобна и привлекательна. Планируем переодеть в такую форму синего цвета подразделения, обеспечивающие охрану общественного порядка и несущие службу по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств", – сказал Аллеров.

По его словам, сейчас разработано немало нововведений в гардеробе военнослужащих Нацгвардии и несколько вариантов новой современной формы одежды, с учетом международного опыта, будут представлены уже во время военного парада по случаю Дня Независимости.

В этом году Нацгвардию на параде войск будут представлять более 300 гвардейцев. Парадные расчеты специального батальона почетного караула и Национальной академии НГУ по 130 человек, а также сводный оркестр – 67 человек.

Военнослужащие из специального батальона почетного караула пойдут в парадной форме нового образца синего цвета. При чем, брюки будут темнее кителя и фуражки.

Курсанты Академии выйдут на главную улицу столицы в уже привычной полевой форме цвета оливы. Впервые, участники парадного расчета Национальной академии НГУ будут иметь нашейный платок и берет василькового цвета. Во время разработки этого элемента военной одежды, такой цвет был выбран не случайно. Он символизирует один из национальных цветов Украины.

Ранее гвардейцы принимали участие в параде в малиновых беретах и в касках. В этом году курсанты также будут иметь на себе разгрузочные жилеты и будут вооружены современным оружием отечественного производства – штурмовыми винтовками Форт-224.

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Сводный оркестр НГУ появится перед киевлянами и гостями столицы в парадной форме зеленого цвета.

"Все парадные расчеты Нацгвардии уже активно готовятся к Дню Независимости. Гвардейцы оттачивают свои навыки в строевой подготовке по 6 часов в день: 4 занятия с 8:00 до 12:00 и еще 2 занятия – с 16:00 до 18:00. В субботу тренировки проходят только до обеда, а воскресенье – выходной день. Ежедневно, во время напряженных тренировок, они в среднем проходят по 15 километров", - отмечается в сообщении.

Особенность строевого шага состоит в том, что ногу необходимо поднимать на 25-30 сантиметров над землей и держать темп 120 шагов в минуту. При таких условиях средняя скорость движения составляет около 6 километров в час, что превышает скорость обычной ходьбы.

Источник: ngu.gov.ua