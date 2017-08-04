Порошенко: Пик преступности в Украине уже пройден

Но о коренном переломе в борьбе с криминалом говорить еще рано

В Украине преодолен пик преступности. Об этом во время торжественных мероприятий по случаю второй годовщины создания Нацполиции заявил президент Петр Порошенко, передает 112 Украина.

"Нельзя пока сказать, что мы достигли коренного перелома в борьбе с криминалом во всех его проявлениях. В первую очередь тех, которые угрожают жизни и здоровью людей, безопасности и собственности граждан... Но хорошая новость в том, что все же преодолен тот негативный пик преступности, который был вызван сложной социально-экономической ситуацией, влиянием войны и одновременно трансформацией самой правоохранительной системы", - отметил президент.

При этом Порошенко подчеркнул, что количество организованных групп и преступных организаций, нейтрализованных правоохранителями в первом полугодии 2017 года, уже превышает показатель прошлого года.

"По сравнению с прошлым годом уменьшено количество тяжких телесных повреждений, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, краж и мошенничеств, умышленных убийств. Хотя, к сожалению, некоторые преступления также имеют громкий негативный публичный резонанс и затмевают любую положительную статистику. Позитивные сигналы - это лишь первые шаги к пути, на котором мы не имеем права остановиться", - сказал он.

Напомним, по данным главы МВД Арсена Авакова, за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений снизилось на 16,5%, а уровень раскрываемости – повысился на 20,5%.