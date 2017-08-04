В зоне АТО ранен наш боец

Боевики четыре раза открывали огонь по Новоалександровке

Дневная интенсивность обстрелов боевиками позиций украинских военнослужащих остается без принципиальных изменений. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, ночью и днем, боевики из гранатометов и стрелкового оружия четыре раза вели огонь по Новоалександровке на луганском направлении.

На донецком направлении, около 6 утра, в результате обстрела нашего опорного пункта из гранатометов, один украинский военный получил ранения. Кроме того, в полдень, враг применил минометы калибра 120 миллиметров по нашим укреплениям на подступах к поселку Пески.

На приморском направлении под обстрел врага дважды попали подразделения сил АТО в Чермалыке.