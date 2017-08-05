МинВОТ: На преодоление конфликта в Донбассе уйдет не менее 10 лет

На преодоление последствий вооруженного конфликта в Донбассе потребуется свыше 10 лет. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

"Мы готовимся к возвращению на те территории… Последствия конфликта с Российской Федерацией за один год или за десять лет не преодолеешь. Только культурная интеграция восточных регионов (даже контролируемых) в единое пространство Украины занимает десятилетия", - отметил Черныш.

По его словам, россияне в оккупированном Донбассе "воспитывают общество на ненависти и противостоянии любому способу интеграции в Украину".

"После того, как мы получим контроль, представьте себе, как следует работать с поколением, которое сейчас растет не в украинском обществе, разобщено", - добавил Черныш.