СМИ: Пентагон рекомендовал Белому Дому предоставить Украине летальное оружие

Пентагон рекомендовал Белому Дому предоставить Украине высокотехнологичное противотанковое оружие для помощи в борьбе с российской агрессией. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех американских чиновников, передает Украинская правда.

По словам чиновников, предлагаемый пакет помощи включает противотанковые ракеты Javelin приблизительной стоимостью около 50 млн долларов.

По данным издания, пока неизвестно будут ли США предоставлять ракеты через посредника, или американские военные будут обучать украинских военнослужащих управлять противотанковыми комплексами самостоятельно.

В Пентагоне и Государственном департаменте США эту информацию официально не подтверждают.

В то же время неназванные чиновники отметили, что окончательное решение по обеспечению Украины оружием еще не принято. Впрочем, они согласились, что Пентагон поддерживает этот шаг.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план поставки оборонительного вооружения Украине для противостояния агрессии РФ на востоке страны.