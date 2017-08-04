Омелян: Укрзализныця вернется домой

Окружной административный суд Киева признал незаконным решение Кабинета министров Украины относительно вывода Укрзализныци из подчинения Министерства инфраструктуры. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"Сегодня представители Мининфраструктуры получили судебное решение, согласно которому суд признал незаконным решение КМУ о передаче ПАО "Укрзализныця" из подчинения Мининфраструктуры. Соответствующее постановление принято сегодня Окружным административным судом Киева, который признал незаконным и недействительным постановление Правительства от 18 января 2017 №52 "О внесении изменений в Устав ПАО "Укрзализныця", - наисал он.

При этом Омелян уточнил, что суд также пришел к выводу о противоправности действий Минэкономразвития в части подготовки и внесения на рассмотрение правительства проекта указанного постановления.

"Судом установлены многочисленные нарушения законодательства, в частности несогласования проекта постановления с заинтересованными органами власти, непроведение правовой экспертизы Минюста. Кроме того, проект не рассматривался на заседании правительственного комитета и не включался в повестку дня очередного заседания КМУ", - подчеркнул он.

Омелян подитожил, что по результатам судебного рассмотрения суд признал исключительное право Мининфраструктуры на разработку проектов актов о внесении изменений в устав Укрзализныци, как министерства, компетенция которого в таких вопросах является доминирующей.

"После вступления в законную силу таким судебным решением Укрзализныця вернется домой", - резюмировал он.

Напомним, Балчун был назначен на должность главы "Укрзализныци" по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года. С конца 2016 года Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании.

В ходе заседания правительства 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании "Укрзализныци" и деятельности ее руководителя Балчуна. Гройсман заявил, что Кабинет министров принял решение о подчинении "Укрзализныци" непосредственно правительству, чтобы не допустить превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов.

При этом Омелян настаивал на пересмотре решения правительства о выводе "Укрзализныци" из подчинения Мининфрастуктуры и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли. Также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.