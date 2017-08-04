Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Омелян: Укрзализныця вернется домой

Омелян: Укрзализныця вернется домой

Омелян: Укрзализныця вернется домой
Владимир Омелян / Фото: cfts.org.ua

Суд отменил решение Кабмина о выводе компании из подчинения Мининфраструктуры  

04.08.17 48
000

Окружной административный суд Киева признал незаконным решение Кабинета министров Украины относительно вывода Укрзализныци из подчинения Министерства инфраструктуры. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"Сегодня представители Мининфраструктуры получили судебное решение, согласно которому суд признал незаконным решение КМУ о передаче ПАО "Укрзализныця" из подчинения Мининфраструктуры. Соответствующее постановление принято сегодня Окружным административным судом Киева, который признал незаконным и недействительным постановление Правительства от 18 января 2017 №52 "О внесении изменений в Устав ПАО "Укрзализныця", - наисал он.

При этом Омелян уточнил, что суд также пришел к выводу о противоправности действий Минэкономразвития в части подготовки и внесения на рассмотрение правительства проекта указанного постановления.

"Судом установлены многочисленные нарушения законодательства, в частности несогласования проекта постановления с заинтересованными органами власти, непроведение правовой экспертизы Минюста. Кроме того, проект не рассматривался на заседании правительственного комитета и не включался в повестку дня очередного заседания КМУ", - подчеркнул он.

Омелян подитожил, что по результатам судебного рассмотрения суд признал исключительное право Мининфраструктуры на разработку проектов актов о внесении изменений в устав Укрзализныци, как министерства, компетенция которого в таких вопросах является доминирующей.

"После вступления в законную силу таким судебным решением Укрзализныця вернется домой", - резюмировал он.

Напомним, Балчун был назначен на должность главы "Укрзализныци" по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года. С конца 2016 года Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании.

В ходе заседания правительства 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании "Укрзализныци" и деятельности ее руководителя Балчуна. Гройсман заявил, что Кабинет министров принял решение о подчинении "Укрзализныци" непосредственно правительству, чтобы не допустить превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов.

При этом Омелян настаивал на пересмотре решения правительства о выводе "Укрзализныци" из подчинения Мининфрастуктуры и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли. Также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Луценко просит уволить Балчуна, - СМИУкрзализныця отложила запуск поезда Львов – КраковУкрзализныця тестирует информационно-торговые терминалы Bloomberg

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3588
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3612
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 957
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 23363
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 6137
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 26216
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 34207
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 2177 / 7487
  2. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 2044 / 34207
  3. Враги так враги. Почему история с укрощением Кремля теперь точно надолго 1872 / 2152
  4. Польская авиакомпания запустила новый рейс из Львова 1796 / 1997
  5. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 1640 / 1863
  6. Wizz Air открывает два новых направления из Киева 1503 / 1691
  7. Смена поколений. Зачем Украине новый стандарт связи 4G и когда его ждать 1463 / 1679
  1. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 23 / 1863
  2. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 23 / 7487
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 14 / 34207
  4. Враги так враги. Почему история с укрощением Кремля теперь точно надолго 14 / 2152
  5. Польская авиакомпания запустила новый рейс из Львова 9 / 1997
  6. Верховной Раде предлагают наказывать тюрьмой россиян за незаконное пересечение границы с Украиной 9 / 658
  7. Наказание и преступление. Почему санкции против России — психотерапевтический провал Америки 9 / 1216
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.