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Главная » Страна » В Украине возбудили уголовное дело против музыкантов Scooter

В Украине возбудили уголовное дело против музыкантов Scooter

В Украине возбудили уголовное дело против музыкантов Scooter
Эйч Пи Бакстер / Фото: facebook.com/sip.airport

Группа приехал на фестиваль в оккупированный Крым

04.08.17 427
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Прокуратура Крыма открыла дело по факту визита немецкой музыкальной группы Scooter на оккупированный полуостров 4 августа.  Об этом Крым.Реалии рассказала пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.

"По обращению народного депутата Верховной Рады Украины Дмитрия Белоцерковца о нарушении требований украинского законодательства коллективом немецкой группы Scooter, прокуратурой Автономной Республики Крым внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 332-1 УК Украины по факту нарушения иностранцами порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (до 8 лет лишения свободы)", – рассказала пресс-секретарь.

По словам представителя ведомства, прокуратура направит запросы в компетентные органы Германии о предоставлении международной правовой помощи, чтобы осуществить допрос участников группы.

Напомним, что Scooter прилетел в аэропорт "Симферополь" для выступления на местном фестивале ZB Fest. Солист Scooter Эйч Пи Бакстер ранее заверил, что музыканты едут в Крым "не для того, чтобы заниматься политикой, а потому что там у них много поклонников".

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