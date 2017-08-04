В Украине возбудили уголовное дело против музыкантов Scooter

Прокуратура Крыма открыла дело по факту визита немецкой музыкальной группы Scooter на оккупированный полуостров 4 августа. Об этом Крым.Реалии рассказала пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.

"По обращению народного депутата Верховной Рады Украины Дмитрия Белоцерковца о нарушении требований украинского законодательства коллективом немецкой группы Scooter, прокуратурой Автономной Республики Крым внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 332-1 УК Украины по факту нарушения иностранцами порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (до 8 лет лишения свободы)", – рассказала пресс-секретарь.

По словам представителя ведомства, прокуратура направит запросы в компетентные органы Германии о предоставлении международной правовой помощи, чтобы осуществить допрос участников группы.

Напомним, что Scooter прилетел в аэропорт "Симферополь" для выступления на местном фестивале ZB Fest. Солист Scooter Эйч Пи Бакстер ранее заверил, что музыканты едут в Крым "не для того, чтобы заниматься политикой, а потому что там у них много поклонников".