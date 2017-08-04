Мероприятие традиционно проходило на Софийской площади, рядом с киевским главком МВД. "Два года назад приняли присягу первые работники новой Патрульной полиции. Тогда на защиту прав граждан стали 2 тыс. патрульных. С тех пор их количество увеличилось до 12 тысяч. И это совсем не обновленное ГАИ, как любят постоянно говорить злые языки. Сегодня доверие населения к правоохранительным органам увеличилось с 3% до почти 50%", – с гордостью начинает свою поздравительную речь ко Дню национальной полиции президент Петр Порошенко.

Его выступление под палящим солнцем, помимо нескольких сотен патрульных полицейских, внимательно слушают еще десяток кинологов с собаками, примерно столько же представителей конной полиции и более 20 велопатрульных. На самой площади в три ряда стоит почти полсотни полицейских автомобилей, машина КОРДа и три машины взрывотехнической службы.

"Мы здесь с 9 утра", - говорит корреспонденту Фокуса один из патрульных и незаметно бросает взгляд на подразделение барабанщиц. Девушки все как один стоят по стойке смирно и крайне натянуто улыбаются. На них ярко синие пиджаки, туго натянутые на талии широкие атласные ремни, белые юбки и такие же белоснежные зимние ботинки. Понимая намек своего собеседника, подхожу к одной из них и пытаюсь узнать, каково стоять в таком наряде в такую жару. "Бывает хуже, а в целом все хорошо, и вообще, это не главное. Сегодня ведь наш праздник", - с улыбкой отвечает барабанщица Оля. Она и её коллеги из мариупольского подразделения полицейских барабанщиц специально приехали в Киев, чтобы выступить на торжественных мероприятиях.

Помимо главы государства правоохранителей поздравили министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев. Последний строгим тоном пожелал своим подчиненным работать так, чтобы "люди, глядя на них, не отворачивались, а улыбались".

Присутствующим представили больного лейкемией четырехлетнего Глеба, которому Арсен Аваков вручил полицейский жетон. "Глеб хочет быть полицейским и, если надеть полицейскую форму, если иметь желание и уверенность, то можно одолеть и воров, и болезнь", - сказал министр. Полицейскую форму малыш получил раньше в больнице из рук главы Нацполиции, а сегодня исполнил еще одну мечту – покатался на мотоцикле с настоящим полицейским.

Мероприятие решили не затягивать: после коротких поздравительных речей руководства состоялось небольшое выступление все того же ансамбля барабанщиц, а напоследок – фотосессия с президентом.























































Фото: Александр Чекменёв