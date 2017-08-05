АТО: враг получил жесткий ответ под Авдеевкой

Прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции завершилась усилением огневой активности российско-оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 38 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий трое украинских военных получили ранения.

После 18:00 противник увеличил количество обстрелов наших позиций на луганском и донецком направлениях.

На донецком направлении Авдеевская промзона продолжает оставаться одним из основных эпицентров противостояния. Там почти всю ночь с разных направлений противник вел огонь по украинским укреплениях из минометов, гранатометов и стрелкового вооружения. Наши бойцы тоже жестко отвечали боевикам. Также этой ночью под вражеским огнем оказались позиции украинской армии в поселках Зайцево, Каменка и Луганское. Около 23:00 на подступах к Невельскому в результате обстрела один наш военный получил ранения.

На луганском направлении горячее всего было в районе Новоалександровки. Здесь в конце суток бандиты 5 раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО из различных видов оружия. Кроме того, преступники применяли минометы калибра 82 миллиметра неподалеку Донца.

На мариупольском направлении под гранатометный огонь противника попали наши позиции в Лебединском, Широкино. А около 23:00 в результате вражеского обстрела получил осколочное ранение еще один украинский боец.