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Главная » Страна » В Чернигове мошенники обменяли бизнесмену $40 тыс. на миллион сувенирных гривен
В Чернигове мошенники обменяли бизнесмену $40 тыс. на миллион сувенирных гривен
Фото: Hubs.com.ua

В Чернигове мошенники обменяли бизнесмену $40 тыс. на миллион сувенирных гривен

Аферисты использовали стандартную схему с приглашением жертвы в фальшивый офис

05.08.17 135
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В нелегальном обменном пункте Чернигова мошенники обворовали предпринимателя на 1 млн грн, обменяв его $40 тыс. на сувенирные купюры и закрыв клиента в своем помещении. Об этом сообщила в Facebook полиция Черниговщины.

"Все это случилось за считанные минуты, мужчина даже не сразу понял, что происходит. Вследствие 40 тысяч долларов, которые он планировал обменять на миллион гривен, оказались в руках проходимцев", - говорится в сообщении.

Мошенники пообещали предпринимателю выгодно обменять $40 тыс. и пригласили его к себе в офис. Придя по указанному адресу, мужчина достал деньги и положил на стол. Тем временем женщина, проводившая операцию по обмену, выложила на стол аккуратно упакованные гривны, как позже оказалось - сувенирные.

Не успел клиент даже осмотреть деньги, как женщину позвали якобы отдать печать коллеге. Работница офиса вместе с долларами вышла из комнаты и закрыла двери снаружи. Пока пострадавший понял в чем дело, прошло несколько минут, и злоумышленники исчезли вместе со своей добычей.

Полицию на место вызвали работники офиса, размещенного в том же здании, которые услышали крики мужчины и его отчаянный стук в двери одного из кабинетов.

Как установила следственно-оперативная группа, помещение в том здании аферисты снимали уже несколько месяцев, исправно платили арендную плату.

По факту мошенничества полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.190 УКУ и сейчас занимается поисками злоумышленников. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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