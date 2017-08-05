Украина экстрадирует в США подозреваемого в мошенничестве на $30 млн

Владислава Халупского подозревают в совершении незаконных операций с ценными бумагами и сговоре с целью отмывания средств

Генеральная прокуратура Украины удовлетворила запрос США о выдаче подозреваемого в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании 30 млн долларов Владислава Халупского. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Генеральной прокуратурой Украины удовлетворен запрос Соединенных Штатов Америки о выдаче Владислава Халупского, разыскиваемого за совершение ряда преступлений, в том числе мошенничества с ценными бумагами и сговора с целью отмывания средств на сумму около 30 млн долларов", – сообщил Луценко.

Напомним, Владислава Халупского задержали зимой 2017 года и поместили под домашний арест. До этого американский суд обвинил его и сообщников во вторжении в сети PR Newswire и Маrketwired для отмывания крупной суммы денег. Осенью 2016 года был выдан ордер на его арест.