Патрульная полиция Львова опубликовала в Facebook видео штурма психбольницы, в которой пациент захватил 76 заложников.

В полиции отметили, что патрульным удалось за считанные минуты спасти десятки жизней.

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Напомним, во Львове правоохранители провели спецоперацию по освобождению заложников, которых захватил пациент областной психиатрической больницы.

Злоумышленник задержан, 10 заложников и 5 полицейских получили травмы различной степени тяжести.

По данным полиции, задержанный – 30-летний львовянин, который по решению суда с 2013 по 2017 год находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца - он нанес погибшему 72 ножевых ранения. Чуть более месяца назад мужчину отпустили домой, однако по ходатайству родственников 4 августа в 11:00 он снова был помещен в медицинское учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство).

Как стало известно СМИ из источников в областной психиатрической больнице, задержанный львовянин – инвалид второй группы с заболеванием "параноидальная шизофрения".