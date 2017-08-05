В автокатастрофе погибла бывшая народный депутат от Партии регионов

На побережье Адриатического моря в дорожно-транспортном происшествии погибла бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная. Об этом в Facebook сообщила бывший нардеп Елена Бондаренко.

"Да, это правда (информация о гибели Бережной, – ред.). Ирочка на небесах", - сообщила Бондаренко.



Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, ДТП произошло сегодня утром между Италией и Хорватией. Предположительно, водитель автомобиля, в котором ехала Бережная с дочкой, не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с серпантина. Бывшая народный депутат и водитель погибли на месте происшествия. 8-летняя дочь Бережной получила незначительные травмы, она сидела сзади в автокресле и была пристегнута.

Бережной было 36 лет.

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Напомним, Ирина Бережная была депутатом Верховной Рады Украины шестого (2007-2012) и седьмого (2012-2014) созывов от Партии регионов.