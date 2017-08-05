Семена не смог лично получить награду – оккупанты запретили ему выезжать с полуострова

Крымского журналиста Николая Семену, преследуемого в аннексированном Крыму, заочно наградили Знаком народного уважения на мероприятии День профессионала в Украинском доме в Киеве. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Вместо Семены, которому российские власти запретили покидать территорию аннексированного полуострова, награду вручили главе Независимого медиа-профсоюза Украины Игорю Чайке.

"Очень важно сегодня поддержать этого человека таким знаком отличия, потому что это, действительно, наказание за профессионализм. Человека наказали за то, что он назвал свою родину частью Украины", – отметил Чайка.

Он также призвал присутствующих помнить и о других украинских узниках Кремля, в частности – Олега Сенцова, Романа Сущенко и других.

Напомним, 4 августа в Симферополе подконтрольный российским оккупантам фейковый суд отклонил все ходатайства защиты журналиста Николая Семены.

Дело против Семены открыли весной 2016 года. По версии обвинения, в статье о блокаде Крыма журналист призвал к нарушению территориальной целостности России. Николаю Семене грозит до 5 лет лишения свободы.

Журналист не признает вины.

Киев, США, ЕС, правозащитные и журналистские международные организации призывают Россию отказаться от судебного преследования Николая Семены и освободить всех политзаключенных в Крыму.

7 декабря 2016 года так называемый следователь в оккупированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в уголовном преступлении, предусмотренном "частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Уголовное дело, составленное оккупантами, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти прекратить преследование украинских журналистов в оккупированном Крыму.