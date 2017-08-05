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Суд обязал ГПУ возобновить следствие в отношении Гонтаревой

Суд обязал ГПУ возобновить следствие в отношении Гонтаревой
Валерия Гонтарева / Фото: flickr.com/NBU

Гонтареву и чиновников НБУ подозревают во вмешательстве в документооборот суда

05.08.17 57
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Печерский райсуд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины возобновить следствие в отношении бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в решении суда, передает РБК-Украина.

В частности, суд отменил постановление следователя о закрытии уголовного производства, а также направил материалы дела в ГПУ для продолжения досудебного следствия в отношении Гонтаревой.

"Постановление обжалованию не подлежит", – говорится в решении суда.

Речь идет об уголовном деле, в котором расследовали вмешательство руководства НБУ в работу автоматизированной системы документооборота суда. Следствие ссылалось на то, что в действиях Гонтаревой и других чиновников НБУ не обнаружили состава преступления. Однако суд признал эти доводы необоснованными.

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