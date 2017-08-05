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В Житомире появился велопатруль

В Житомире появился велопатруль
Фото: УНИАН

За порядком на улицах Житомира будут следить шесть патрулей полицейских на велосипедах

05.08.17 53
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В центре Житомира на улице Михайловской сегодня, 5 августа, состоялась презентация подразделения полицейских на велосипедах, которые будут осуществлять патрулирование в городе. Об этом сообщает УНИАН.

Презентацию велопатруля приурочили к празднованию второй годовщины со Дня создания Национальной полиции Украины. Ее провели Житомирский городской совет совместно с управлением патрульной полиции в Житомире.

В презентации участвовали городской голова Житомира Сергей Сухомлин, начальник управления патрульной полиции Александр Гуменюк, а также жители города.

По словам Сухомлина, за порядком на улицах Житомира будут следить 6 велопатрулей. Полицейские на велосипедах будут работать на пешеходных улицах и в парковых зонах. Со временем планируется увеличение количества велопатрулей.

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