АТО: враг обстрелял Авдеевку из пулеметов, Новотошковское и Водяное – из гранатометов

В течение сегодняшнего дня ситуация в зоне антитеррористической операции не претерпела существенных изменений. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Враг продолжает единичные обстрелы украинских позиций, Вооруженные силы Украины дают адекватный ответ.
С полуночи 5 августа российско-оккупационные группировки трижды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям вблизи Авдеевки.
На луганском направлении преступники дважды применяли гранатометы в районе Новоалександровки.
Под гранатометный огонь попали украинские опорные пункты в Водяном, что на мариупольском направлении.