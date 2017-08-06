В зоне АТО трое воинов ВСУ получили ранения

За прошедшие сутки боевики 31 раз нарушили перемирие. Трое украинских воинов получили боевые ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, прошедшие сутки завершились уменьшением активности российско-оккупационных группировок.

"В отличие от предыдущих дней противник не применял вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров. Однако до полной тишины в Донбассе еще очень далеко", - сообщили в штабе.

Отмечается, что вечером и ночью, боевики 4 раза открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов по нашим позициям на подступах к Авдеевки. Из этого же оружия бандиты трижды били по шахте Бутовка. В конце суток боевики обстреляли силы АТО в Опытном и Песках. Около 22 часов, в результате обстрела опорного пункта в поселке Луганское, один украинский военный получил ранения.

На Мариупольском направлении было более спокойно. Однако здесь враг из стрелкового оружия неудачно пытался спровоцировать украинских защитников неподалеку Широкино и Водяного.

На Луганском направлении, около 19 часов НЗФ выпустили не менее 12 мин калибра 82 миллиметра по опорному пункту в Крымском. В результате обстрела двое бойцов получили ранения.

Также в штабе отметили, что вчера практически на каждую огневую провокацию врага силы АТО открывали щелевой огонь.

"Строго соблюдая Минские договоренности, украинские военные в очередной раз доказали врагу, что на каждый обстрел позиций сил АТО бандиты получают асимметричный ответ, который нередко умножается вдвое", - говорится в сообщении.

Напомним, Жители Донбасса так и остались для "поребриков" "хохлами", - Тука.