В субботу, 5 августа, в селе Минай на окраине Ужгорода назвали площадь в честь художника украинского происхождения Энди Уорхола.
Об этом сообщается на сайте главы областной государственной администрации Закарпатья Геннадия Москаля.
Отмечается, что ранее площадь называлась Октябрьской. Переименование состоялось в рамках декоммунизации.
Открытие площади Уорхола приурочили к 89-летию со дня рождения художника, которое отмечают сегодня, в воскресенье, 6 августа.
Энди Уорхол имеет украинские корни, его родители жили в ста километрах от Ужгорода.
"Поэтому художник вполне заслуживает, чтобы в его честь была названа площадь в Закарпатье", - сказал Москаль.
Также в атриуме областной администрации открыли выставку репродукций произведений Уорхола.
Напомним, Трамп нарисовал небоскребы на 29 тысяч долларов.