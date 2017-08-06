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Главная » Страна » Спиртопровод в Молдову обнаружен в Черновицкой области

Спиртопровод в Молдову обнаружен в Черновицкой области

Спиртопровод в Молдову обнаружен в Черновицкой области
Кадр из фильма "Операция Ы"

Дельцы планировали незаконным способом перекачать спирт через  границу

06.08.17 175
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В Черновицкой области сотрудники Госпогранслужбы разоблачили схему перемещения подакцизных товаров в больших объемах.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Два грузовика Ford задержали правоохранители на окраине Новоднестровска. Транспортные средства перевозили пластиковые емкости почти на 16 тыс. литров.

Вся тара предназначалась для транспортировки спирта, который дельцы планировали незаконным способом перекачать через украинско-молдавскую границу.

Напомним, на границе с Беларусью поймали контрабандистов с 22 мешками сала.

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